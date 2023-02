Du rock, des textes travaillés, ce côté écorché vif et ces cris dans la nuit qui rappellent Noir Désir, Feu Chatterton... Le duo Ferdinant ( avec un T à la fin, celui du prénom du chanteur Timothée ) poursuit son envolée au bout de 2 ans d'activités, et n'a pas fini de nous surprendre !

Parmi les groupes qui ont séduit à la fois le public, les programmateurs, les dispositifs d'accompagnement, et la critique, le Duo Ferdinant fait partie des émergents départementaux à suivre absolument. Corentin et Timothée se connaissent depuis leur adolescence et ont toujours aimé le rock.

L'aventure a commencé sur les bancs du lycée, et s'est poursuivie avec des projets de plus en plus aboutis au fil des années. L'expérience anglophone de ces deux musiciens et deux autres camarades au sein de Rotters Damn il y a quelques années avait abouti par un album bien produit et particulièrement recommandable.

Seul cette fois et un peu plus récemment Timothée nous a bluffé lors des auditions à l'aveugle de The Voice dans une version de "Way down we go" de Kaleo.

Aujourd'hui c'est Ferdinant qui risque bien de nous surprendre agréablement, avec de la chanson française rock, des idées et des projets originaux, des textes ciselés et les mots qui font résonner les maux par la plume du chanteur qui est aussi journaliste. Le duo, qui a fait participé les élèves CM1/CM2 d'Houssay a l'une de leurs chansons, se produira le 14 mars au Festival A travers chants, et plus tard en Mai aux 3 Eléphants.

En attendant, découvrez-les à 9h25 et 17h35 dans la Nouvelle Scène Mayennaise de France Bleu Mayenne.