Cette semaine Hervé Lefèvre nous propose de découvrir un musicien qui voit la vie en bleu ! Homme Bleu est aujourd'hui à Montpellier, mais c'est une véritable "légende" de l'histoire du rock lavallois puisqu'il était mieux connu dans les années 80/90 avec son groupe Les Blue Valentines.

Dans les souvenirs liés à la scène mayennaise, les lavallois n'ont sans doute jamais oublié un groupe phare de l'époque du Rockin'Laval : les Blue Valentines.

Aujourd'hui, Nazim, qui menait cette expérience (qui a largement dépassé les limites du département autrefois) n'est plus en Mayenne, du moins physiquement.

Près de 40 ans après les Blue Valentines, il est cependant resté aussi attaché à sa couleur de prédilection, et c'est à Montpellier qu'il est devenu "Homme Bleu". Qu'importe. Il était nécessaire pour nous de savoir ce qu'il était devenu.

Et la surprise fût particulièrement agréable. Il propose une pop de grande qualité, chantée autant en français qu'en anglais sur des textes très personnels. A la guitare, acoustique ou électrique, se mêlent les machines et nous emmènent dans un univers de chansons pop mélancoliques ou plus dansantes.

On peut signaler qu'Homme Bleu a aussi repris Bjork. Et puis, il a eu la chance de faire 2 titres avec le regretté guitariste new-yorkais Tom Verlaine du groupe Television. Dont le magnifique "You're my friend".

En attendant son nouvel album qui arrive dans les bacs en juin, laissons-nous emporter dans le grand bleu de ses émotions, tous les jours à 17h35 sur France Bleu Mayenne.