Inside the Inside. Mais que peut-il se passer au plus profond du for intérieur de ces 3 lavallois et un craonnais qui ont choisi le rock alternatif comme mode d'expression ? Ecoutez vite la Nouvelle Scène Mayennaise pour le savoir, avant de les applaudir très prochainement, et lever le mystère...

Le groupe Inside the Inside - Site officiel du groupe

Inside the Inside (ITI) est un groupe qui se revendique d'une scène "alternative". Formé en 2019 "façon power trio, mode rock instru" pour reprendre leurs propres termes. Au départ c'est Guillaume (guitariste/ ex K driver–M Chapman), Lionel (bassiste/ ex K driver), et Jonathan (batteur/Tour Sombre). Alex issus de formations plus folk (chanteur-guitariste/Frameless Pictures–The Quiet Game) rejoint le collectif en 2020, Aujourd'hui, les 4 garçons proposent un rock alternatif, chanté en anglais, qui oscille entre des rythmes pop-rock avec parfois des accents punk Leur premier EP très bien produit s'intitule « A deer in the headlights » Bien sûr, c'est aussi un groupe de scène à découvrir notamment lors des fêtes de la musique de Cossé-le-Vivien, le 16 juin, et le 21 juin sur l'esplanade du château-neuf à Laval. A découvrir dans la Nouvelle Scène Mayennaise à 17h35. Interview : Xavier Chauvelon. Production : Hervé Lefèvre.