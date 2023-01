Des violons, des voix en boucle, et surtout un vrai voyage musical et onirique. L'univers de Johannes est on ne peut plus singulier dans le paysage musical mayennais, tellement novateur dans sa démarche mais presque baroque dans son esprit...

Jérémy Frère, qui a commencé très tôt la musique et l'a étudiée lors d'une formation en musicologie a plusieurs cordes à son violon. Ancien coordinateur du festival Au Foin de la rue ou producteur de concerts classiques à Yvré-l'Evêque, musicien du trio Grand Hôtel avec Pierre Le Feuvre, ou encore membre d'un collectif du Nord-Mayenne le Social Club, il aime multiplier les expériences, des lectures musicales aux expositions mises en musique ( comme il l'a fait au Musée d'art naïf de Laval )

De toutes ses expérimentations est né son projet sans doute le plus personnel dans sa sensibilité : Johannes (que vous prononcerez à l'allemande ou à la française c'est selon...)

Mais Johannes est difficilement présentable par les mots.

