Cette semaine, encore un vrai talent à découvrir. Leelow est une jeune femme passionnée qu'il va falloir suivre. A 19 ans et originaire de Saint-Georges le Fléchard, elle se produira bientôt sur la scène des Emergents au Printemps de Bourges. On découvre son univers pop à 9h25 et 17h35.

La chanteuse Leelow - Jules Lahana

Aurait-elle pensé à cela lorsqu'elle chantait à l'âge de 6 ans au baptême de son petit frère ? Lilou David, la jeune chanteuse ( et auteure, compositrice ) de 19 ans originaire de Saint-Georges le Fléchard et devenue Leelow s'envole de plus belle au fil des années et surprend tous ceux qui ont la chance de la voir et de l'écouter. Du Thérapie Taxi ou Amy Winehouse dans ses écouteurs, vouant une admiration respectueuse à Lavilliers, Leelow a créé et façonné sa propre sphère musicale avec une rigueur et une précision dignes des grands professionnels.

Du logo en fond de scène au montage de ses clips, elle gère avec brio sa carrière, démarrée il y a 3 ans, tant médiatiquement que musicalement. Encouragée tant par ses musiciens que par des professionnels reconnus, comme récemment Olivia Ruiz, une de ses marraines lors d'un tremplin, Leelow passe alégrement de dispositifs d'accompagnement en scènes "révélations" ( et pas des moindres, elle tentera en avril celle du V'N'B Fest mais surtout celle du Printemps de Bourges ! ) Ses chansons sont très "nocturnes", intimes, écorchées parfois, et son personnage se pose avec beaucoup de maturité sur des textes écrits alors qu'elle n'avait que 16 ans. Quant à la scène, elle n'a pas à prouver que c'est là qu'elle est dans son élément, son public l'aura vite compris. Leelow se révèle au micro d'Hervé Lefèvre, cette semaine dans la Nouvelle Scène Mayennaise