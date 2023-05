Magali Grégoire est active depuis quelques années sur une scène "très jeune public". Elle a aussi ciblé depuis quelques temps un auditoire plus "adulte" et s'attelle dorénavant à ce projet tout en maintenant ses activités musicales pour les plus petits.

Magali Grégoire - André Lemaître

De formation professionnelle "Petite enfance", attirée très tôt par la chanson française ( D'Anne Sylvestre à Renaud en passant par Brel), Magali Grégoire se devait d'être musicienne, au départ pour un très jeune public. Il y a une dizaine d'années, elle devient alors M'zelle Magali. Puis il y aura ensuite Bap di boop, avec Pierre Bouguier qu'on ne présente pas en Mayenne et lui aussi enchantant de 7 à 77 ans (et même plus). Au fil des années se multiplient les projets musicaux et une véritable petite équipe de musiciens, comme le guitariste Stéphane Robin, Michael Cavalier pianiste du très bel album "Sur le Fil", ou la célèbre contrebasse de Claude Renon aussi... Et puis, comme elle nous le confiera dans cet entretien. Il y a une toute nouvelle expérience, menée cette fois avec Vincent Ruche ( de Bretelle et Garance). Un moment destiné à nouveau à un public de petits spectateurs, et intitulé "Chaud dedans". C'est donc bien au chaud comme dans un cocon qu'on découvre cette semaine Magali Grégoire, dans des textes et sonorités qui permettent d'oublier quelques temps la morosité ambiante. Voilà une Nouvelle Scène Mayennaise qui fait du bien.