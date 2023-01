Margaux Joubert est une jeune artiste passionnée. Bercée par les chansons et les artistes qu'écoutait sa grand-mère, elle était naturellement prédisposée à une carrière dans la chanson. Une formation et des études autour de la comédie musicale à Paris et un heureux hasard de circonstances lui ont permis de tenter sa chance dans l'émission The Voice dans laquelle elle a disputé les battles coachée par un certain Marc Lavoine. Mais Margaux, elle est aussi la voix qui chante "la tendresse", reprise de Bourvil, dans la publicité télé d'une célèbre marque de brioches industrielles. A l'instar de Timéo Béasse, autre jeune mayennais qu'elle considère affectueusement comme son petit frère de télé et de scène, elle se raconte cette semaine au micro d'Hervé Lefèvre. Retrouvez-là à 9h25 et 17h35.