Matthieu Quelen, des Fils Canouche à Gibraltar...

Matthieu Quelen (au centre), et les membres de Gibraltar, Stéphane Robin, Claude Renon et Nicolas Marchand

Matthieu Quelen est guitariste, et certains diraient de lui qu'il a de "l'or dans les doigts". Sur la Scène Mayennaise, celui qui est aujourd'hui prof au conservatoire a été révélé il y a une quinzaine d'années au sein du groupe Les Fils Canouche. Puis au fil du temps ce sont ses "projets" qu'il a fait swinguer et multiplié. Plutôt folk avec Jack and Lumber, musique du monde avec les actuels Gibraltar (photo), il a aussi tenté des expériences aussi audacieuses qu'EZPZ où la musique électro et le rap venaient gentiment taquiner le swing manouche. Fermez les yeux et écoutez.