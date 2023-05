Moleskine est un tout nouveau groupe. Il participe au Festival des ateliers Jazz de Meslay-Grez en se produisant pas moins de 3 fois lors de concerts et des fameux ateliers ! Découvrons-les dans une Nouvelle Scène Mayennaise très jazz cette semaine.

Leur nom incite au voyage, et c'est pour l'anecdote les fameux petits carnets de notes d'une célèbre marque qui leur ont inspiré.

Moleskine, avant faire vagabonder notre esprit aussi librement que le "free jazz" qu'il revendique est déjà une déambulation artistique mais aussi géographique, née un peu par hasard.

C'est lors de la fameuse vague de confinements que Guillaume Bellanger a fait la connaissance, sur le net, de ceux qui allaient devenir ses futures compagnons de route.

Ils sont quatre, et sont de Tours, d'Orléans, mais aussi bien sûr de la Mayenne. C'est Guillaume le leader et saxophoniste qui est de Meslay-du Maine.

Et quand on est de Meslay, et musicien, on passe forcément par la case "Festival des ateliers-jazz", surtout quand on a fait ses classes avec un certain Jeff Landeau.

Présenter la musique de Moleskine est un exercice qui n'est pas des plus simples. Le free jazz étant par définition un exercice que chacun peut interpréter à sa manière, celui qui le joue, comme celui qui l'écoute.

Aussi pour les découvrir, et surtout les écouter (avant d'aller les applaudir dimanche matin à la Cropte) , retrouvez leur leader Guillaume Bellanger cette semaine à 17h35 au micro d'Hervé Lefèvre sur France Bleu Mayenne.