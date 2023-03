Quentin Sauvé est de retour en solo. Le musicien lavallois révélé il y a une dizaine d'années avec déjà un "projet personnel" intitulé "Throw me off the Brige", et également bassiste des très punk-hardcore Birds in Row, revient là tout en douceur et en intimité...

Chez les frères Sauvé, la passion de la musique est une histoire qui débute en culottes courtes. C'est à 8 ans à peine que Quentin et Amaury (aujourd'hui producteur au studio The Apiery) montent leur premier groupe en marge de leurs cours au conservatoire!

Ado, tourné vers la musique punk, Quentin lui, s'oriente rapidement sur le "gros son" avec As we draw, et plus tard les fameux Birds in Row, qui peuvent se targuer d'une réputation internationale.

Mais si il aime la musique hardcore, il n'en demeure pas moins que Quentin Sauvé sait très bien exprimer toute la sensibilité de sa personnalité dans une musique plus douce, mélodique, mélancolique..

A l'instar de Throw me off the bridge il y a quelques années, on retrouve là le trentenaire, emmené par ses pensées les plus intimes bercées au son de sa guitare. Les mélodies et les textes, en anglais, ont été eux inspirés par les longs voyages lors de tournées qu'il a maintenant la chance de faire à l'étranger.

Mais le retour en France et sur ses terres mayennaises est aussi prévu pour le printemps : un concert au 6 par 4 de Laval le 7 avril, et la promotion de ce deuxième opus solo "Enjoy the view" à apprécier à sa juste valeur à 9h25 et 17h35 dans la Nouvelle Scène Mayennaise sur France Bleu Mayenne.