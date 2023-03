Cette semaine dans la Nouvelle Scène Mayennaise, c'est le groupe The Haystacks qui se confie à Hervé Lefèvre. Le groupe dont le nom signifie "meule de foin" ( normal quand on répète à Saint-Denis de Gastines ) revendique une musique rock (avec une base 2 guitares-basse-batterie) aux accents Soul.

Avec Joël au chant et à la guitare, Philippe à la basse, Lionel à la guitare et Gaylord à la batterie, voilà un groupe de Rock dans une des veines les plus nobles et traditionnelles. Rock ? oui mais pas seulement, car ces quatre copains sont aussi passionnés par les musiques soul, noires, et funk, dont ils saupoudrent habilement et délicatement leurs compositions.

A la ville, les quatre compères ont tous leur métier, ils sont profs ou mécaniciens, un autre dans l'aide au personnes en situation de handicap...Enfin dès qu'ils le peuvent ils deviennent The Haystacks, et jouent sans prétention dans des lieux de convivialités en espérant de plus grandes scènes et pourquoi pas celle des Foins un jour, dans la bonne commune de St Denis de Gastines où ils répètent.

Forts d'un EP, un deuxième en gestation, The Haystacks sont à découvrir au plus vite dans la Nouvelle Scène Mayennaise avant de les croiser sur une scène locale, et écouter tranquillement et comme disait la chanson "couchés dans le foin , avec le soleil pour témoin"...