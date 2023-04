The SoftDrug revient avec un troisième album tout frais, et présenté le premier avril lors d'un concert à la Fabrique à Bonchamp, là-même où ils l'ont enregistré. Découvrez-le cette semaine avec Hervé Lefèvre dans la Nouvelle Scène Mayennaise de France Bleu Mayenne.

Le trio The SoftDrug ( de gauche à droite Maxence chanteur , Augustin batterie, claviers, et Till guitare )

Les trois jeunes lavallois Maxence Seillery, Augustin Rousseau, et Till Peulens se connaissent depuis les bancs du lycée. Passionnés de Rock depuis leur tendre enfance, ils ont grandi dans des sonorités aussi variées que le punk-métal de Sum41 ou le légendaire "London Calling" des Clash.

Résolument rock à l'image de leurs idoles, ils l'ont été un temps, à leurs balbutiements. Mais rapidement ils ont su apporter la touche pop personnelle nécessaire : la petite dose de SoftDrug disent-ils en précisant que leur drogue douce à eux c'est bien la musique n'ayez crainte.

Aujourd'hui, et après 11 ans d'existence ils ont su peaufiner leur troisième mini album, un E.P de 5 titres intitulé "We won't fade away".

Le changement au fil des années s'est opéré par d'avantage d'ambiances aériennes, progressives, des choeurs ( tous trois participent aux vocaux) , des nappes de synthé aussi. Mais le rock sonne toujours, au bon moment. Les titres sont volontairement chantés en anglais et évoquent "la fragilité de l'être humain face à différentes épreuves de la vie".

L'album, "We won't fade away" est un produit 100% mayennais a été enregistré à la "Fabrique" de Bonchamp, où ils l'ont également présenté en concert ce samedi 1er avril.

Vous l'avez manqué ? Séance de rattrapage, en découvrant le trio The SoftDrug toute cette semaine dans la Nouvelle Scène Mayennaise de France Mayenne avec Hervé Lefèvre. Rendez-vous à 9h25 et 17h35 et bien sûr directement sur ce site en réécoutant tous les podcasts de la semaine.