“10 ans d’amour” des Stentors, un album pour fêter leur amour de la chanson française

“En vrai” d’Antes et Madzes, un virage dans la carrière du groupe ?

C’est pour eux, le projet le plus abouti et le plus réfléchi qu’ils aient jamais fait. La période de COVID leur ayant permis de se recentrer sur ce qu’ils voulaient faire, comment ils voulaient que ça sonne et ce qu’ils voulaient raconter.