"1er[G]" de Persane, un premier EP au style pop et aux nuances dance/électro

Attirée depuis toujours par tout ce qui touche à l’art, Persane a développé en autodidacte ses pratiques artistiques, en parallèle de ses études et diplômes (droit, histoire de l’art, art-thérapie). Après avoir exploré la peinture, le théâtre, l’écriture, elle décide de se remettre au piano, un instrument qu’elle avait découvert plus jeune. Dans le même temps, elle achète ses premiers synthétiseurs, découvre les joies du home studio, et commence à faire ses propres prods. Progressivement, son style s’affine et elle commence à partager ce qu’elle fait sur les réseaux.

Aujourd’hui, elle dévoile "1er[G]", un premier EP composé de 6 titres. Et si certains sont moins gais que d’autres, ils sont toujours porteurs d’une note positive, que ce soit dans le texte ou l’instru, un mélange de joie/espoir et/ou tristesse/mélancolie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cet EP parle d’espoir (l’espoir qui aide à avancer, garder la foi, se projeter), d’emprise (ces liens dont on a parfois du mal à se défaire), des cœurs un peu trop “viseurs” qu’on a dans le même rétroviseur, de Cupidon (tel un “cupide petit con” qui nous rend parfois la tâche un peu difficile mais qu’on aime bien quand même), de PARI.S (avec ou sans S, la capitale qui donne à rêver, ou les “paris”, objectifs – atteignables ou non – qu’on se fixe dans la vie pour la rendre plus palpitante). Et pour finir, c’est un EP qui parle du manque, de l’absence, de “la vie sans toi” (les personnes qui partent et qui, malgré le vide et l’absence, restent d’une certaine façon, présentes)