“2+” de DjeuhDjoah et lieutenant Nicholson, un album résolument feel good

DjeuhDjoah et Lieutenant Nicholson viennent de dévoiler leur 3e album à l’éclectisme délicat où électro, funk, soul afrobeat ou encore bossa nova cohabitent harmonieusement.

15 titres où le duo évoquent plusieurs thématiques comme les relations entre l’Afrique et les autres continents ou encore des questions écologiques et sociétales et rend un hommage à Maxime Le Forestier avec la reprise de “Né quelque part”. L’album se termine avec un remix du morceau “Aim Césaire” proposé par le musicien et producteur sud-africain, Cool Affair que les 2 acolytes ont rencontré à Johannesburg lord de leur tournée précédente.

L’album a majoritairement été enregistré au "Triangle des Bermudes”, home studio du Lieutenant Nicholson aux manettes de la réalisation et du mix dans un esprit électro analogique cher au duo. Des sessions de cuivres, de chœurs, de batterie et de percussions fort chaleureuses ont eu lieu dans le quartier de la Bastille, fief de leur label Hot Casa Records.

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson repoussent une fois de plus les frontières de la chanson française pour faire danser le monde entier. Ils ont effectivement cette caractéristique d’être particulièrement écoutés en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne, en Autriche… La French touch a de beaux jours devant elle.