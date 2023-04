“20 hivers et 1 printemps” de Nikola, suite et fin d’un diptyque sur l’enfance

Avec ses chansons incarnées et poétiques, Nikola construit la bande-son de son époque.

Nikola se dévoile dans son 2e EP, “20 hivers et 1 printemps”

Dans “Une saison en enfance”, Nikola abordait pour la première fois ces obsessions avec cette espèce particulière de colère qui jaillit de la tristesse. Mais en se confrontant aux douleurs du passé, il a ouvert volontairement des plaies mal refermées et il a pu entamer un processus de guérison.

“20 hivers et 1 printemps” est l’aboutissement de ce processus car il prend vie dans la nécessité d'évoquer à nouveau les mêmes sujets, mais en laissant cette-fois entrer de la lumière. Cette lumière, c’est l’acceptation, c’est chérir les épreuves passées car elles nous ont façonnés tels que nous sommes. En fait, ce 2e EP célèbre l’instant présent.

Nikola - Filer le temps ft. @achilemusic (Clip officiel)

Nikola a ressenti le besoin de partager quelques titres. Il a ainsi invité 3 artistes qu’il aime et avec qui il partage des aventures humaines, et une dizaine de musiciens qui sont devenus ses amis. Il voulait avant tout que ce plaisir se ressente et se communique de manière instinctive.

Il est donc allé explorer les styles qui l’ont construit avec toujours une démarche de chanson française où le texte et la poésie sont le centre de l’œuvre.