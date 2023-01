"57/75 " de Stan Mathis, l’artiste signe son grand retour aux sonorités rock

Pas le temps de penser à autre chose, les titres se suivent et s’enchaînent à un rythme effréné.

Découvert grâce à la chanson “La réponse”, pièce maîtresse de son 1er album "Centre ville”, Stan Mathis s’affirme avant tout sur scène, avec plus de 200 concerts, dont les 1ères parties des BB Brunes, de Yarol, de Daran, de Nilda Fernandez ou encore de Laurent Lamarca.

En 2016, son 2e opus, “Ombres et visages” chronique les mœurs actuelles, renforçant son statut d’observateur du quotidien. “Plexus Solaire” arrive lui fin 2019, après 2 années de tournée. Stan Mathis prenant radicalement le contrepied de son univers habituel : une face électro-rock, une face acoustique mais avec toujours le même intérêt pour les enjeux de société.

2022 ! Une année qui a marqué le grand retour aux sonorités rock de l’artiste avec notamment le titre single “Excuse My French”, implacable constat de nos faiblesses ordinaires, et des injustices sociales qui se profilent au cours des années. Le clip réalisé en noir et blanc souligne avec élégance la plume acerbe du musicien, dont les paroles n’auront de cesse de retentir en nous.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



L’album est arrivé dans les bacs en novembre dernier pour le plus grand plaisir des fans.