“7 vies” d’Yvan, une invitation à profiter de la vie sans regarder en arrière

Son univers musical est tourné vers une pop légère, fédératrice et pleine de bonnes ondes. Il chante, avec son timbre de voix cassée, des mélodies gaies et entêtantes.

Yvan a commencé la musique à 8 ans, développant très jeune une vive curiosité pour des styles musicaux variés. Après avoir fait diverses expériences artistiques, il est devenu auteur, compositeur et interprète.

En Juin dernier, le jeune chanteur français sort le clip de son premier single "Après”, tourné sur le parking d’un hypermarché de Caen autour d’un objet de la vie de tous les jours, au caractère universel : le caddie.

YVAN - Après (Clip Officiel)

Toutefois, dans ce clip, le caddie ne sert pas à faire les courses. En détournant avec malice ce dernier de son usage, Yvan nous invite à sortir de notre quotidien, le temps d’une chanson vitaminée.

Depuis Yvan s'est lancé dans un tour des plus grandes villes de France, pour chanter dans la rue en s’accompagnant de sa guitare et réaliser des contenus pour ses pages sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, sur lesquels il rassemble une communauté de plusieurs milliers d’abonnés.

Aujourd’hui, il travaille sur un EP qui devrait sortir avant cet été. Un projet dans le même esprit que les "Après” et “7 vies” agrémenté de quelques ballades.

YVAN - 7 VIES (Clip Officiel)