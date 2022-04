“7665” de Séraphin, une sorte de carnet de bord d’un road-trip intime

Dans “7665”, Séraphin scanne chaque partie de son cerveau pour y déceler les traces de ces moments intenses qui ont jalonné son parcours. Il aurait pu, pour ce faire, choisir la mélancolie ou la caresse d’un piano à peine effleurer mais depuis toujours son langage est celui des sonorités les plus énergiques, celles qui le poussent, avec ses complices, à faire crier les guitares et à désosser les rythmiques, à marier rock chic et surf music, à accompagner le staccato d’une batterie nerveuse par les notes subtiles s’échappant d’un piano ou d’un violon, à mettre du blues dans sa voix pour mieux souligner les chœurs amoureux qui la suivent.

Jamais où on l’attend, Séraphin trace sa route en toute liberté et danse avec ses fantômes pour attiser notre curiosité et nous embarquer dans son monde, celui d’avant et celui de demain, celui que l’on regarde avec une douce nostalgie et celui qui nous fera vibrer sans que l’on sache encore comment.

En se regardant au plus profond de l’âme, il bouscule ses propres repères et en abattant une à une les cartes d’un jeu qui pourrait être le nôtre, se projette dans cette deuxième vie qui, pour lui, débute au pied de ces “7665” jours.