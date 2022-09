“À part entière” de Vanille, une petite partie de vie condensée en émotions

Vanille se veut direct et sans fioriture. Sa folk-pop métissée, riche d’origines plurielles, va droit au cœur.

Après ses débuts à écumer les cafés concerts et les bars pour chanter, la guitare en bandoulière, la musicienne française a gagné́ de l’assurance grâce à̀ son premier album, “Amazona”. Si elle en est fière, elle n’avait pas encore réussi à̀ totalement imposer son désir d’épure tant sur les textures que les arrangements.

Dans “A part entière”, l’amour est le cœur narratif de ce disque. Amical, fraternel, maternel... Fière de son métissage hérité d’une grand-mère guadeloupéenne, Vanille est aussi attachée à ses racines corses, dont elle tient un sens très fort de la tribu. Ce qui s’entend dans la chaleureuse texture de ses chansons.

Dès l’ouverture de l’album, elle affirme son identité́, refusant de se façonner en fonction des autres ou de la société́, ce que confirme “Plus forte”. Avec "Toute à toi”, “Mon pays” et “Quelqu’un”, elle chante les joies d’être amoureux, et, avec “Un amour indestructible”, l’affection qu’elle a pour son frère. Mais avec “En boucle”, elle habille du plus poétique des slams les reproches qu’on ressasse en couple.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



La gravité pointe également ici et là. Tandis que “Ton Visage” décrypte le sentiment de ne plus reconnaitre celui qu’on aime, "Une ombre” dénonce avec subtilité́ les pièges de la violence conjugale. Il a été inspiré par le récent décès d’une amie sous les coups de son mari.

Et, sur “Déraciné”, Vanille chante le mal du pays de ceux qui sont loin de chez eux, le père de son bébé́ en faisant partie. Lequel s’appelle Robinho Tavares, rencontré au Brésil sur l’enregistrement de l’album “Amazona”. Ensemble, en Gironde, ils ont enregistré́ toutes les maquettes de “À Part entière”, des rythmiques aux claviers en passant par les lignes de basses. Sans oublier la guitare chère à̀ Vanille, son instrument de cœur.