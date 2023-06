"A Place Called Home" de Coco Aikura, des compositions indie pop délicatement électronisées

Au travers de ces textes en allemand, anglais et français, l’artiste ouvre un monde sans frontières, lumineux, où tout devient possible.

Après une longue aventure artistique au sein du groupe franco-allemand "Yalta Club", Coco dévoile son 1er album solo. Un projet né pendant le confinement où l’artiste a décidé de rassembler des titres écrits depuis plusieurs années. 11 chansons enregistrées et produites avec la collaboration de la productrice MissinCat.

Ici, Coco Aikura nous projette dans "sa“ société, celle qu’elle vit mais aussi celle à laquelle elle aspire et soulève des questions autour de l'identité, l'origine ou l'égalité entre les hommes et les femmes.

Tournesol

Sa voix ronde et souriante embrasse des rythmes entraînants, dansant à la frontière entre l'atmosphère douillette d'un dimanche matin et l'euphorie d'un vendredi soir. Son univers évoque Agnès Obel et sa capacité à rendre ses mélodies majestueusement tristes, intenses et grandioses.