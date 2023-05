“Addictocrate” de Loïc Nottet, un album présenté comme une renaissance par l’artiste

Le chanteur s’est impliqué dans tous les aspects artistiques de son nouveau projet, de l’écriture aux chorégraphies en passant par l’esthétique.

“Addictocrate”, ce sont 13 titres qui mélangent les genres et les époques pour faire se rencontrer arrangements de cordes classiques et sonorités urbaines. Une volonté de mêler toutes les influences qui ont construit Loïc Nottet, des plus anciennes aux plus modernes, pour offrir un album “au plus proche de lui-même”. Se dévoiler sans laisser la moindre zone d’ombre, voilà le programme, donc.

Il l’affirme, cet album est comme une renaissance. Mais s’agit-il d’une célébration du nouveau Loïc ou d’une mise à mort de l’ancien ? Tendez bien l’oreille, un mot peut en cacher un autre. La plume du Belge s’est affûtée.

Loïc Nottet - Danser (Clip officiel)

A noter que Loïc Nottet a publié, en février dernier, son premier roman. “Les Aveuglés” raconte l’histoire d’un petit garçon qui doit pénétrer dans le sinistre domaine de Narcyss pour y affronter ses peurs les plus terribles et, en chemin, faire face au plus grand défi de tous : s'accepter tel qu'il est.