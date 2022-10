“Aïda” de Maïa Barouh, un album au cœur des racines multiples des artistes

Mélancolie et transe, percussion et musique électronique, rap et chants ancestraux se côtoient pour ne faire qu’un.

Aïda veut dire “entre” en japonais. Entre la France et le Japon, entre continent et archipel, entre sons modernes et ancestraux … l'idéogramme s'écrit 間, un soleil enfermé par deux portes qui veut aussi dire le silence.

Composé, écrit, arrangé, produit par Maïa sur plusieurs années, elle a creusé en partant de la base, sa voix et sa flûte, ses instruments premiers. Elle construit ensuite autour, mais sans fioritures. Le résultat est brut, aéré, profond, mais aussi décalé, drôle, parfois grinçant par exemple quand elle parle de racisme anti-asiatique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le cœur de sa recherche a été de trouver une manière naturelle de mélanger ses deux langues dans ses textes. Elle a travaillé avec une rappeuse, Elea Braaz, pour trouver la justesse des mots français sur des mélodies ancestrales Japonaise, ou faire sonner du français comme du Japonais sur un rap... c'est comme ça que l'unique vrai album franco-japonais est né.

Les sons et paroles évoquent son univers riche, entre la folie du Tokyo underground, le groove de la musique du monde, le chant folklorique, le rap et les sons électroniques .... Un album rare, profondément métissé, qui vacille entre racines et modernités.