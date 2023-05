“Anti-tempête” de Tony Melvil, un album construit sur scène autour d’un dispositif circulaire

Avec déjà 6 albums à son actif et après le succès de ses derniers spectacles qui mélangent le théâtre et la musique, Tony Melvil signe son retour vers des sonorités épurées

“Anti-tempête”, c’est un album qui mélange la délicatesse du violon de Tony Mevil et la douceur de sa voix à la guitare folk de Thomas Demuynck, pendant que la chanteuse et comédienne Anne Frèches nous entraîne dans une folle cérémonie d’apaisement de nos tempêtes intérieures.

Mais c’est aussi un spectacle où le public est placé, en cercle, autour des interprètes. Un dispositif scénique qui lui a été inspiré lors d’ateliers qu’il a animés en milieu carcéral. Avec les détenus, ils s’installaient en cercle et prenaient le temps de se rencontrer un peu. Ensuite, il sortait une guitare et il leur livrait ses chansons. Une invitation à se recueillir par la musique, à plonger en soi... Il manquait juste les flammes d’un brasier central pour que chacun s’évade dans un refuge intérieur. Ce sont ces sensations qu'il a eu envie de retrouver dans cette nouvelle forme hybride, mélange de musique instrumentale, de textes parlés et chantés et de manipulation d’objets.

Tony Melvil - Anti-tempête - Teaser 2022

Comment se débrouille-t-on en tant qu’être humain, par rapport aux agressions du monde, aux idées noires, aux pensées négatives ? Comment on réussit à trouver en soi un endroit où on peut se réfugier. “Anti-tempête” de Tony Melvil nous incite à faire une pause dans la folle course du quotidien, à dresser des digues contre les pensées négatives, à apaiser nos tempêtes intérieures et à célébrer l’instant présent.

Un disque fort en émotions, à l’instrumentation délicate et aux mots rassurants.