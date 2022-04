“Arsenic” de Nesle, un dernier disque avant la fin du monde ?

“Arsenic” s’immisce dans vos veines avec une acuité toxique et vous fait passer dans un état second. De ce venin de luxe, on tète goulûment chaque tube jusqu'à la dernière goutte...

Après l’organique et flamboyant “Permafrost”, ce nouvel opus dévoile une autre facette de son auteur, qui en contient une multitude. A côté de sa carrière musicale, Nesle est aussi acteur pour petit et grand écran, passionné intarissable de rock indépendant autant que de littérature, activiste, avec le Festival, les Soirées et les Cafés Walden, d'une nouvelle scène francophone dont il semble se tenir lui-même en marge, dandy-punk hyperactif ou gentleman de la vie parisienne...

En s’imprégnant de toutes ces personnalités, son nouvel album “Arsenic” lève le voile sur un monde étrange que l'on regarde se consumer en dansant. Une expérience qui vous engloutit. Personne ne sortira vivant de cette petite apocalypse, où se disputent les rythmiques acoustiques et les nappes électroniques dans une dérivation constamment chancelante entre ombre et crépuscule.

Réalisé par Alain Cluzeau, déjà aux manettes derrière Permafrost, ce nouvel album place les ambitions sonores encore plus haut, explorant en musique les recoins possibles de sonorités rock ou folk échouées sur les rives de l’électronique, comme les textes explorent ceux de l’enfance perdue, des travers de l’âme ou de la fin de l’humanité.

Ce disque fait le choix de ne pas choisir entre le jour et la nuit, entre le rock et la chanson, entre la terre et le ciel. Et dans un ultime paradoxe qui confine au mystère, il dévoile une énergie, une soif de vivre, un élan qui font fleurir l’espoir au cœur des cendres, la beauté au cœur du bitume. Mieux qu’un providentiel poison, Arsenic pourrait être l’ultime antidote.