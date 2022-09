“Atlas” de La Maison Tellier, une musique à la fois ample et intime

“Atlas” signe le grand retour de La Maison Tellier au folk rock de ses débuts. Les arpèges décidés qui ouvrent l’album le placent sur le terrain des guitares acoustiques et celles-ci serviront au groupe de boussole durant toute la traversée du disque, ne les perdant jamais de vue, même au plus fort des éclairs électriques ou des grands souffles tempétueux.

15 ans ont passé, durant lesquels le groupe a peaufiné son savoir-faire : c’est l’heure pour lui de signer un album magistral d’une musique enracinée en Amérique et chantée en langue française. C’est un son “au naturel” qui mise, plutôt que sur la technologie et les effets sonores, sur la liberté de chacun des musiciens de s’exprimer singulièrement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Atlas est un disque conçu en des temps incertains, né de repères qui s’estompent et d’un monde qui s’effondre. Ses chansons élégantes et irrésolues, dans les parages de Jean-Louis Murat et sa contemplation songeuse des courbes naturelles des paysages alentour, célèbrent la beauté fragile du monde et ses refuges possibles.