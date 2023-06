“Avant l’Equinoxe” de Canto Do Sol, du son Cap-Verdien et caribéen avec une touche de swing et de jazz

On retrouve dans ce premier album, une double nationalité musicale avec des chansons à la fois en français et en portugais.

Canto do Sol s’est formé pendant le confinement, grâce à la magie des réseaux sociaux. Sophie et Hervé se connaissaient déjà et collaboraient, puis ils ont rencontré d’abord virtuellement Wendell et Filipe en faisant avec eux des vidéos collaboratives.

Après plusieurs rencontres, Sophie a commencé à composer ses premières chansons en décembre 2020, rapidement rejointe par l’ensemble du groupe.

À Contretemps - Canto do Sol

Au fil des échanges, du dialogue et de la complicité grandissante entre ses membres, sont nées 11 chansons et un projet d’album : “Avant l’Équinoxe”. Des titres qui tournent autour des thématiques de l’amour, du désir, de l’océan, de la famille, de l’amitié, de la vie... Des chansons très personnelles et intimes, qui racontent chacune une histoire.