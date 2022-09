Avec “Vortex”, Sarah Olivier continue de tisser sa toile anti-conformiste

“Vortex” est le 3e album de Sarah Olivier. Un opus particulier puisque imaginé et écrit pendant ces temps particuliers et introspectifs où il fallait se réinventer et trouver de nouvelles sources d'inspiration pour les artistes.

Avec ses musiciens, ils ont composé et arrangé ce nouvel album de 11 titres. Un album aux morceaux atmosphériques où il s'agit de décollage, de prendre de la hauteur, de s'envoler, d'élan, de nuées, de tourbillon... de vortex.

On y trouve des énergies variées, rock, électro, new wave, post punk... Sarah Olivier y parle d'amour, d'espace, invite au voyage, convoque la beauté, la volupté et la poésie mais aussi l'énergie vive, la pulsion, la folie et l'humour.