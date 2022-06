“Bahia” d’Ana Carla Maza, un album sans fard ni artifice

A seulement 26 ans, la jeune musicienne a déjà donné des centaines de concerts et mis son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers, du classique au jazz en passant par la pop.

“Bahia”, le 2e album studio d’Ana Carla Maza s’ouvre sur “Habana”, un hommage à la capitale cubaine, où elle est née il y a 26 ans. Le second titre qui donne son nom à l’album est une ode à la Bahia, le quartier où Ana Carla passa son enfance et où elle a construit ses souvenirs en famille. Ana Carla y traduit la folle sensation cubaine, "avec” son violoncelle, "ce meilleur ami”, presqu’un jumeau, qu’elle saisit à bras le corps, et qui cède aux injonctions de mélanges : classique, son, jazz, jeu d’archet, pizzicato tranchant, et voix.

“Bahia”, l’album, se promène en Amérique Latine. Les 9 titres, enregistrés en acoustique à Barcelone, de manière "directe, simple, sincère en une seule fois, une après-midi a suffit”.

Bahia est un album post-pandémie. Le confinement de 2020 avait pris de court Ana Carla, titulaire d’un passeport "surchargé”. Elle doit alors partir au Mexique, les frontières se ferment. On pourrait se lamenter à moins, mais non.

Le pays lui manque. "A Cuba, il y a toujours quelqu’un qui vient boire un petit café en passant, sans être pressé”. Et puis, il a des fleurs, des bouquets, des flamboyants écarlates. Elle nous transmet ces sensations en jouant "avec cette passion cubaine”, en écrivant comme une femme, "de l’intérieur”, dit Ana Clara, heureuse d’avoir composé entièrement Bahia "alors que depuis longtemps, je ne joue que des musiques écrites par des hommes. Une amie m’a dit : cherche ce qui est toi, des respirations, des entrées, des sorties”.

Aujourd’hui, Ana Carla peut d’ores et déjà dérouler un CV fleuve. A 10 ans, elle est sur la scène du festival Havana Jazz Plaza. A 15 ans, en concert à Jazz à Amiens, elle croise un autre violoncelliste, Vincent Segal, qui lui propose de prendre son violoncelle et de jouer. La voici chanteuse, en tournée à ses côtés, en tourbillon. Puis en solo. Elle a 17 ans.

De ces expériences, est né Bahia, album libre, écrit par une jeune musicienne d’une remarquable appétence, pour qui prendre des risques est une nécessité artistique.