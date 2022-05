“Better in the Shade” de Patrick Watson, un album qui nous emmène au-delà du réel

L’album “Better in the Shade” est disponible depuis le 22 avril

Fortement inspiré par “Jesus' Son” de Denis Johnson, “The Waves” de Virginia Woolf et “Fever Dream” de Samanta Schweblin, Patrick Watson pour son septième album nous emmène dans un monde où l’on ne sait plus ce qui est réel.

Patrick Watson, auteur-compositeur interprète Canadien, a passé beaucoup de temps à lire pour ce septième opus afin d’améliorer les paroles, il nous embarque dans ses petites pensées qui l’ont traversé.

La présence d’une plus grande dimension électronique et l’ajout de synthés modulaires, nous englobe dans la chaleur et l’émotion de l’artiste tout en gardant une sonorité acoustique.

Plusieurs artistes ont collaboré avec Patrick Watson sur ce nouvel album. Andrew des Barr Borthers est à la batterie, « Height of the Feeling » est coécrit avec Ariel Engle de La Force, Mishka Stein a apporté des accords, et Elisabeth Perrault a créé la portion visuelle de ce disque.

Inspiré par l’une de ses idoles, Vivian Maier, et sa façon dont elle capturait d’incroyables petits moments qui résonnent ultimement beaucoup plus fort que les grands événements, Patrick Watson y consacre deux titres sur son nouvel album : “Ode to Vivian” et “Little Moments”.

L’artiste explore également la dépendance à notre discours négatif interne, lorsque l’on se perd dans la mélancolie pour échapper à ce qui nous dépasse. A travers le titre “Blue”, Patrick Watson nous propose de nous assoir près d’un être cher et de lâcher prise ensemble.

Dans ce nouvel album on peut noter également des bijoux musicaux crées par accident, comme le titre “La La La La La”. Littéralement issu d’une improvisation entre Patrick Watson et Mishka Stein.

Tandis que la réalité virtuelle nous aspire dans une autre direction, Patrick Watson nous emmène dans une direction, dans son monde où la réalité n’est autre que celle que chacun souhaite se créer.