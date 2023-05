“Bientôt la nuit” de Claude, un premier projet qui nous plonge dans l'univers singulier du chanteur

S'il pratique la musique depuis longtemps, c’est en 2020 qu’il a le déclic : l’écriture et la composition seront son quotidien.

À 24 ans, Claude est l’exemple parfait d’une génération désenchantée, mais qui danse. Et tandis que les autres chantent pour échapper au brouhaha permanent, Claude s’en imprègne. Il le vit et le laisse le consumer. Claude compose, aussi. Il aime les boites à rythme brouillonnes, les basses schématiques. Claude écrit. Plus par catharsis que pour la poésie. Les rimes, ce n'est pas grave.

Claude compose la nuit. C’est à ce moment qu’il a le temps de se poser et de de prendre un peu de recul sur les événements de la journée. C’est aussi le temps du lâcher-prise.

CLAUDE — LES ACCORDS DE LENNY

Aujourd’hui, il dévoile son premier album, “Bientôt la nuit”. On y retrouve des synthés corrosifs et de couplets caustiques et lucides ainsi qu'une voix bien particulière qu'on ne peut oublier.