“Bizarre monde” de Oaio, un mélange de folk et de musiques du monde

Née en France à la croisée de courants berbères, italiens et ardéchois, Oaio a d’abord espéré sauver la planète, puis failli s’installer pour de bon dans les montagnes argentines, avant d’être appelée en cours de route par la musique et l’écriture.

Dans ce “Bizarre monde” dont Oaio nous ouvre les portes avec ce premier album, il n’y a pas de révolution, juste une dentelle musicale qui nous prend doucement par la main et, portée par des mots sensibles, nous invite à marcher en équilibre sur une ligne de crête entre émotion et profondeur, espoir et mélancolie.

Elle nous livre une musique ambigüe mais pas exiguë, qui fait la part belle aux cordes (guitare, banjo, ukulélé), à une voix qui cherche la profondeur et la franchise, et développe un songwriting équilibriste, hors des courants.

Oaio - Carnaval

Au long de ces 8 plages, Oaio navigue sur un océan où les vagues ne sont pas que tranquillité, où les mots agitent l’air délicatement pour amener petit à petit nos pas vers des moments d’un tendre bonheur éphémère. Dans son monde en perpétuelle évolution, se mêlent ses racines méditerranéennes et son amour pour les Amériques, ce goût pour une folk simple et brute, à l’image de celle d’un Bob Dylan par exemple, et cette envie, permanente, d’abolir les frontières et faire tomber tous les murs que l’on construit autour de nous pour ne pas voir les autres