“Blister” de HDX, un premier projet représentant une partie de la vie du trio grenoblois

HDX n’est pas comme tout le monde. Leur musique est de partout mais elle vient de leurs cœurs et de leurs tripes. Plus qu’un coup de frais, ils sont un nouveau souffle. Et ce n’est que le début !

Grenoble grouille de gens pleins d’inspirations, d’artistes qui imaginent et qui produisent, qui montent sur scène. C’est dans ce décor, dans cette atmosphère, que les amis ont façonné leurs envies de musique avant de finir par se retrouver sous la même bannière : HDX. Une aventure hybride, une effusion dingue d’accords qui, dès le départ, est allée voir du côté du funk et de la house music des pionniers en même temps qu’elle défrichait un nouvel espace-temps, une autre dimension des sensations où les genres ne comptent plus vraiment, où il s’agit seulement de danser comme si on voyageait.

Aujourd’hui, ils dévoilent “Blister”, une mixtape plus qu’un album parce que tout ça est en fait une envolée très naturelle, sans ordre particulier. Pour quoi ce nom ? Car cet emballage plastique thermoformé assure la présentation et la protection d’un produit. Quoi de mieux pour garantir l’authenticité de leur album ?