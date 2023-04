“Blue Legacy” de Nasser Ben Dadoo, White Feet transforme la mélancolie en vibrante célébration de la vie

Avec son ouverture d’esprit et son énergie contagieuse, Nasser Ben Dadoo déjoue les clichés avec ses explorations sonores.

White Feet incarne le blues moderne et voyageur

Depuis qu’il est tombé précocement dans le chaudron du blues, Nasser Ben Dadoo n’a cessé de cultiver un sens aigu de l’improvisation et un goût pour les groove indomptables aux tensions rock.

Ce don singulier, il a pu l’exposer à l’échelle internationale auprès de prestigieux ainés tels que John Primer, Billy Branch, Kim Wilson et aujourd’hui avec son complice malien Vieux Farka Touré. La confirmation que Nasser Ben Dadoo possède cette étincelle précieuse qui fait la marque des grands bluesmen.

Yema (feat. Vieux Farka Touré)

S’affranchissant des répertoires intemporels en défendant désormais ses propres compositions, il arpente son inépuisable terrain de jeu avec un combo de musiciens aventuriers. En dépositaire de cette musique aux parfums d’émancipation sociale et au swing infernal, White Feet incarne ce blues moderne et voyageur. Transcendant et Intense !