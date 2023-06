“Blue Wine” d’Haylen, un envoûtant voyage à travers le temps

Un premier album aux aspirations blues, soul et rock & roll.

Haylen est une pin-up des temps modernes. Perchée sur ses talons en toutes circonstances, rien ne saurait entailler ses rêves et ses envies.

Un jour, elle découvre Amy Winehouse et, avec elle l’âme de la soul, du jazz et tout l’univers vintage et glamour des 50’s-60’s ainsi que ses icônes qui l’inspirent encore aujourd’hui : Etta James, Aretha Franklin, Wanda Jackson, Betty Davis, Marvin Gaye, Elvis Presley...

Après un premier EP en 2018 “Out of Line” aux sonorités trip-hop et blues qui l’amène à se produire sur de nombreuses scènes, elle dévoile aujourd’hui son premier album, “Blue Wine". Imaginés avec les codes des 50’s-60’s et même 70’s, elle et ses musiciens vont jusqu’à enregistrer ces morceaux avec des micros d’époque.

Haylen - Si Jamais [ Official Video Clip ]

La voix juste, puissante et incarnée d’Haylen est ici sublimée par des arrangements cordes et cuivres à la fois délicats et explosifs.