“Bon courage” de Leslie Medina, un univers singulier

Après s’être fait un nom dans le cinéma, voilà̀ que la jeune femme, née en 1992 et originaire de la région lyonnaise, renoue avec ce qui rythme son quotidien : les mélodies. Le déclic s’est produit en 2018 : alors que son père vient de lui offrir un piano électrique, Leslie comprend qu’elle souhaite composer, produire et chanter. Très vite, elle se procure un clavier Midi et passe plus de 300 heures en moins d’un an à regarder des tutos YouTube dans l’idée d’être totalement indépendante d’un point de vue musical.

Aujourd’hui, elle nous présente son premier EP dans lequel on retrouve “Encore heureux” et “Venise”, ses deux premiers singles ayant déjà cumulés plus de 200.000 écoutes cette année.

Leslie Medina n’a qu’un seul mot d’ordre : affirmer ses désirs et assumer ses influences, puisées au cœur des années 1980 et 1990. Sans pour autant s’y limiter : il suffit d’écouter les 6 morceaux de son EP pour comprendre que cette auteure-compositrice- interprète fait bon usage de ses références, ose un ton atypique et ne tombe jamais dans la facilité. Qu’elle s’attaque au patriarcat, documente l’intimité́, poétise les sentiments amoureux ou fasse danser avec volupté́ la mélancolie, le coup d’éclat est permanent.