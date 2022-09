“Bonhommes” de MPL, un livre ouvert de récits qui se chantent

Ce nouvel album marque un tournant dans la carrière du groupe, un élan vers l’intime, un peu moins de mystère, un peu plus de sincérité.

Derrière le nom de groupe MPL se cachent Cédric, Manu, Arthur, Julien et Andréas. Cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes. Des mélodies entêtantes, des textes poétiques débordant d’images et de paysages et puis la volonté d’en découdre avec les schémas imposés par la société.

Avec “Bonhommes”, on navigue entre les émois de ces 5 trentenaires à l’âme juvénile à travers les différents thèmes qu’abordent les chansons. Des tourbillons de guitares, une basse et des battements électroniques, MPL fabrique la musique de son époque tout en brouillant les pistes du temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Dans ce nouvel album, il y a un certain retour à l’innocence pour mieux grandir, une nostalgie heureuse précieuse et la volonté de récolter les souvenirs, les assembler comme des pièces de puzzle pour parvenir à bâtir la vie à venir.