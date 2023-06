"Broken Glass" de Who parked the car, un 2e album tout en douceur

Un album qui explore tout ce qui semble irréparable, les sentiments de stagnation et de perte de contrôle.

Who parked the car présente son 2e album, "Broken Glass"

Who parked the car, ce sont 8 musiciens venus de Bretagne, d'Île-de-France, de Provence, et même d'Amérique latine. Leur point commun ? Ils tous issus de la même école de musique à Paris où ils ont appris le jazz.

Le premier album du groupe, “Mad Weather Good Friends”, était l’enfant des jams sans fin, des morceaux instrumentaux qui durent, s’effritent et se reconstruisent au fil des solos. Pour “Broken Glass”, si Laura Wamba prête son visage à la pochette, ce n’est pas par hasard. C’est avant tout un album de chansons.

Who Parked The Car - Amande (Official Music Video)

Et qui dit chansons, dit paroles ! Et ce travail d’écriture, différent de celui dont les musiciens ont l’habitude, tous s’y sont attelés. Addiction, dépendance affective, solitude, amour et évasion sont abordés en termes suffisamment larges pour que tout le monde s’y retrouve.