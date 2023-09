“C’est beau” d’Acquin, 9 titres qui forment une œuvre de fiction inspirée de faits réels

Acquin peaufine son exquise esthétique sous le feu de nouveaux projecteurs.

Son écriture à l’élégance crue et ses morceaux aux intonations rock font d’Acquin une figure singulière de la chanson française. L’auteur et compositeur qui a pour habitude de contempler l’âme humaine dévoile son 2e album, sobrement intitulé “C’est beau”. Un projet artistique qu’il a décidé de poursuivre avec le réalisateur Frédéric Lo. “Bareback”, chaleureusement accueilli par la presse, rendait évidente la poursuite de leur dialogue artistique.

“C’est beau” fait l’éloge du beau, textuellement et musicalement, et offre le plaisir d’une réflexion quasi entomologique sur l’Amour, célébré ici sous toutes ses formes.

Acquin - C'est beau (Clip officiel)

Empruntant autant au champ lexical des sentiments amoureux que du sexe, autant aux interdits qu’à l’amour fantasmé, “C’est beau” permet à Acquin de disséquer, au bistouri de sa plume caractéristique et intuitive, la savoureuse complexité des choses.

“C’est beau” se construit dans la sobriété et l’épure, mettant la voix au cœur de la production. Le piano et le chant s’habillent de synthés, de clarinettes, de guitares, de rythmiques simplex. Les instruments surprennent et forment une “pocket symphony”, dixit Frédéric Lo, qui, loin de toute esbroufe, fonctionne par ses choix subtils.