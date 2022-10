“Ces jours qu'on a presque oubliés” de Cali, un retour aux sources…

“Ces jours qu'on a presque oubliés” est une immersion dans des moments forts vécus avec des êtres chers, des femmes essentiellement, parties, quittées, envolées… Toutes de précieux fantômes. Exprimer leur disparition est une façon de la conjurer, de continuer à dialoguer avec elles et surtout de les garder près de soi.

Dans ces huis-clos, l’univers acoustique est intimiste et caressant. Nous sommes plus que de la confidence : nous sommes sur le vif, dans un instant critique, une scène de dénouement, nous marchons sur le fil, au cœur d’une crise.

Et quand, mordu trop fort, épuisé, Cali cède au découragement et trébuche, dans un instinct de survie qui passe par un nouvel élan d’amour, il retrouve aussi sec le chemin qui mène à sa résurrection : c’est le corps de la femme, dont la possession est exclusive, érotique et nourricier mais surtout asile protecteur, l’assurance d’une paix à venir.

Avec lui, on ne reste pas dehors, on fait vite connaissance, aspirés que nous sommes dans son intimité profonde. Et dans son paysage émotionnel, cette voix des profondeurs nous parle et renvoie l’écho de nos émotions propres. Le flux fonctionne.