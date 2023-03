“Chance” de Cyrious, un nouveau titre pour patienter jusqu’au prochain album

Une vraie ode universelle à l’émancipation sur une prod du beatmaker Vax1, qui résonne, fait bouger les corps et vibrer les cœurs.

Affranchi d’une catégorisation, Cyrious joue avec les frontières poreuses des styles musicaux passant habilement du rap à la chanson pour créer son propre univers hybride, reconnaissable à sa plume sincère et à sa signature vocale.

Un an après la sortie du dernier opus de sa trilogie d’Eps “Aube” - “Zénith” - “Crépuscule”, le rappeur est de retour en studio où il travaille sur son 1er album. L’objectif ? Nous emmener encore plus loin dans son univers bien à lui, généreux et authentique.

Et pour faire patienter son public, de plus en plus nombreux, Cyrious vient de dévoiler un des titres qui composera ce futur album. “Chance” est une invitation à ne pas baisser les bras, à s’engouffrer dans la vie en bravant tous ses obstacles avec une furieuse rage de vivre, à s’autoriser à croire en ses rêves et à mettre toutes les chances de son côté pour les atteindre.

Ce single est accompagné d’un superbe clip signé par Alexandre Mamelli.

Cyrious - Chance