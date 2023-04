“Chansons de là où l’œil se pose” de Juliette, des chansons qui mêlent anecdotique et tragique

Souvent comparée à Brassens ou encore Brel, l'artiste nous livre son petit théâtre de la vie avec des chansons aussi drôles qu'émouvantes.

On ne la présente plus. 2 fois récompensée par l'académie Charles Cros et 2 Victoires de la musique au compteur, Juliette est une amoureuse des mots dont on aime la fantaisie et la fronde.

5 ans après “J’aime pas la chanson”, l’artiste nous offre un nouvel album, le 15e de sa carrière.

La housse et la couette

“Chansons de là où l’œil se pose” est un disque à la magie tangible, où le quotidien se transforme, il y a donc la vie, dans tous ses paradoxes, des chiens, des pouet pouet, des cloches, un violoncelle, une première pour elle, des c(h)oeurs qui battent et qui refusent d’abdiquer, des voitures oubliées, le diable et plein d’autres choses. Chaque chanson est un nouvel acte d’une pièce de théâtre, un nouveau rideau qui s’ouvre, un univers qui se dessine.