Charlie, découvrez son premier EP éponyme

Seule musicienne de sa famille, Charlie apprend le langage de la musique dès ses 8 ans. Si c’est le violon qu’elle découvre dans un premier temps, c’est vers ses 14 ans qu’elle décide de se mettre à la guitare et commence à travailler sa voix. Ce qui était un hobby devient une passion et une raison d’être plus tard.

C’est la perte d’un être cher qui la pousse à écrire, à mettre ses émotions en musique. Comme elle le dit si bien : "Je veux le rendre fier, je veux rendre mes proches fiers de moi et c’est ce qui me motive encore aujourd’hui”.

Sans fioriture, Charlie s’avance sur les planchers en bois qui l’accueillent au sein de sa région : la Normandie. Oscillant entre pop, folk et poésie urbaine, Charlie sillonne les routes avec sa guitare et tente d’éveiller les consciences. Engagée sans être militante, elle invite le public à se sentir concerné par les sujets qu’elle défend.

Si ses compositions rappellent l’univers musical de Raphaël, c’est dans le rap français qu’elle puise l’inspiration pour développer sa plume. De la rue aux grandes scènes en passant par les terrasses de cafés, les campings et les restaurants, elle chante en français les choses qui lui tiennent à cœur : la pauvreté, l’amour et l’indifférence.

Découvrez sans plus attendre les 5 titres de son EP Charlie : “Ordinaire”, “Premiers pas”, “Toi tu sais”, “Encore un été” et “Insomnies”.