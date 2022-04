“Chimera” d’Aurus, un parcours intuitif et tribal

Conçu entre Paris et la Réunion, “Chimera”, le premier album d’Aurus, fusionne ce qui semble inconciliable : la mélancolie atmosphérique et les rythmiques tribales voire parfois militaires, les ballades lunaires et la lumière tonique des morceaux invitant à la transe, tout cela énoncé en anglais et en créole réunionnais.

Après l’aventure musicale des 3somesisters dont Bastien Picot était l’un des fondateurs, Aurus est né comme un pouvoir presque vertigineux de retour à soi suite à une aventure collective intense et trépidante, un questionnement profond sur son rapport au monde, à l'autre, à la société.

C’est dans les méandres de sa propre mélancolie et de ses espoirs lumineux que “Chimera” est né, comme un fil vertical tissé de ses racines jusqu’aux cieux. Aurus y porte un regard aiguisé sur la société dans laquelle nous vivons. Il y questionne notre rapport aux animaux, au temps, à la charge mentale ou encore la distorsion de notre perception du monde créée par les écrans qui nous entourent...

Le créole est revenu naturellement s'insinuer dans la musique, au même titre que les instruments traditionnels de la Réunion, le Maloya, mais aussi la pop anglophone qui a abreuvé son enfance pour se reconnecter à l'adolescent oublié et à son "American dream" , au voyageur-baroudeur et sa soif d'aventure, au vacancier en manque de repos ou encore à l’entrepreneur et sa myriade d'idées.