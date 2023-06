“Circus Boy” de Doolin’, un son résolument pop autour des racines folk américaine

Et si le meilleur groupe de musique irlandaise était Toulousain !

Après un dernier album enregistré à Nashville et 3 ans de tournées dans les plus grands rassemblements et festivals folks des États-Unis et du Canada, Doolin’ revient avec un nouvel opus intitulé “Circus Boy”, produit par leur éditeur Melmax Music et signé sur le prestigieux label américain Compass Records.

Si l’album précédent puisait son inspiration dans la tradition irlandaise et les musiques roots américaines, “Circus Boy” est plutôt l'histoire d'une itinérance ... Depuis Doolin’ (village irlandais de pêcheurs) jusqu'à New-York et Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Dublin, Londres et Paris... Le groupe a puisé son inspiration dans ses aventures humaines et musicales et trouve un juste équilibre entre ses racines folk et un son résolument plus pop.

DOOLIN’ - Darkest Way [OFFICIAL VIDEO]

C’est aussi un aveu de nostalgie pour son pays et plus spécifiquement pour sa région toulousaine, une déclaration d’amour pour ceux restés au pays et qui manquent ainsi qu’un vibrant hommage aux femmes.

En conclusion, “Circus Boy” est incontestablement pour Doolin' un pari audacieux et réussi.