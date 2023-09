“Colette fantôme” de Buridane, un disque passerelle entre les morts et les vivants

N'ayez pas peur des fantômes, écoutez-les danser !

Après “Pas Fragile” et “Barje Endurance”, Buridane revient avec un nouvel album "Colette Fantôme” produit par Féloche. Sorte de poupée russe avec un mort, ce disque est un dialogue avec un fantôme, un rêve d’émancipation, une mythologie à écrire. On y retrouve des chansons intrépides à la plume incisive, à la tendre noirceur et à l’urgence éperdue, à la fois ombre et lumière, qui scintillent dans un crépitement de mandolines.

Du fantôme au fantasme, il n’y a qu’un pas que Buridane n’hésite pas à franchir ici. Côté fantôme, l’artiste de 37 ans ressuscite le temps d’un disque sa grande tante Colette, sœur de son grand-père et bonne sœur tout court, qu’elle n’a jamais connue mais qui pourtant la hante depuis l’enfance. Côté fantasme, elle se confond en elle, superposant leur vie comme deux destins concomitants, dont l’enjeu final est de s’en délester.

POURQUOI TU ME FAIS PAS

Ce disque marche tranquillement avec la mort et témoigne avant tout d'une foi en la vie à toute épreuve, où même la sexualité n’est rien d'autre que l’expression d'un corps réalisant qu'il fait bien parti du monde des vivants. La quête de soi a des allures de bulles de champagne, la poésie laisse respirer l’imaginaire, on sourit baigné de mystère.