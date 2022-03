“Combien de temps” d’Aud Rey, un album aux arrangements pop-urbains

Chanteuse et auteure belge, Aud Rey écrit ses premiers textes à l'âge de 12 ans. Après avoir goûté au mannequinat, entrepris des études de droit et suivi les traces de sa famille dans le milieu diamantaire, elle se dédie complètement à la musique en 2018 et se lance avec "Tu ne m’auras pas”, un single pétillant et espiègle.

En février 2022, elle dévoile “Combien de temps”, premier EP pop et entraînant qui accompagne parfaitement son timbre de voix à la fois fragile et touchant. On y retrouve sa très réussie reprise féminine du tube “Tous les mêmes” de son compatriote Stromae et 4 chansons originales dont elle est l'auteure, notamment “Le temps qui passe” qui séduit avec sa mélodie pop urbaine contagieuse et ses paroles nostalgiques et “Combien de temps”, qui a donné son nom à l’EP et sur lequel Aud Rey se livre sur ses fêlures et ses espoirs.