“Cordialement” de Benzzi, un univers décalé et coloré qui mêle émotion et énergie

Spectateur du monde qui l’entoure, Benzzi évolue désormais dans celui qu'il recherchait depuis tout petit : artistique et sans limite.

Benzzi, de son vrai nom Léo Benzi, est issu d’une famille d’auteurs-compositeurs. Il est notamment le neveu d’Érick Benzi, auteur-compositeur-producteur à succès d'artistes stars tels Céline Dion, Jean-Jacques Goldman ou encore Johnny Hallyday.

Après le titre “Balé” sorti en 2022 que l’artiste a accompagné d’un clip en animation humoristique et une session live sur le titre "Tant mieux”, le trublion de la pop urbaine vient de dévoiler son 1er album.

Benzzi - Balé (CLIP OFFICIEL)

“Cordialement”, écrit toujours avec ce second degré au vitriol qui caractérise Benzzi est le fruit de plus de 3 ans d’écriture, de production, de composition alliés à une minutie et un perfectionnisme qui le caractérisent.

Prochaine étape pour Benzzi, le 7 avril prochain au Pan Piper de Paris, pour présenter ce premier album en concert.