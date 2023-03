“Crépuscule” de Camille Laïly, de la chanson folk-jazz tout en poésie

Après 2 albums sous le nom de Les lueurs de Lily, Camille Laïly dévoile aujourd’hui un album beaucoup plus personnel où elle chante ses propres compositions.

Estampillée “chanson poétique”, la musique de Camille Laïly déploie des saveurs et une densité bien au-delà d’une simple étiquette lapidaire. De sa voix claire et faussement gracile au caractère puissant, elle chante sa propre idée de la poésie sur des mélodies tantôt folk, tantôt jazz, où on sent poindre ses racines de musique classique.

La chanteuse s’aventure parfois vers les musiques du monde, comme lorsqu’elle déploie des percussions corporelles dans son titre “Libre”, sans jamais s’éclipser derrière un style trop défini.

Son timbre de voix comme son écriture sont profondément habités, une inspiration qu’elle puise au cœur de la nature.

“Crépuscule” est un recueil de 13 titres qui part d’un constat alarmant : l’éco anxiété. Une inquiétude face aux catastrophes écologiques abordée dans “Boulevard des capucines” et à laquelle les 12 chansons suivantes tentent chacune d’apporter une réponse.

“Crépuscule” est un album plein d’élan et de vie qui nous propose un souffle nouveau ! A découvrir très rapidement.