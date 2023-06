“Cross road” de Meta, un album groovy et jazz à la fois

Ce 5e album vient nous rappeler l’univers très original de ce musicien contemporain et universel.

“Cross road”, le nouvel opus de Meta, est, pour l'auteur, compositeur, chanteur, percussionniste, celui du tournant. Tournant personnel et intellectuel subtilement évoqué dans les thèmes des morceaux, mais aussi et surtout, tournant musical, avec un glissement vers un style encore plus libre, plus "riche".

Ce disque est clairement dans l’air du temps. Il donne la sensation de traverser des Metavers qui n’en finisse pas de se multiplier. Toute en gardant ce fil, tendu avec souplesse, qui se déroule de titres en titres.

Meta | "In The Crowd"

L'album est écrit et orchestré pour les musiciens qui l'accompagnent, Leonardo Montana, Simon Tailleu et Pierre François Titi-Dufour et cela se sent ! Meta offre une toile de maître à ses interprètes qui tissent autour d'un timbre de voix à la liberté maîtrisée, les riches broderies du piano, de la contrebasse, batterie et violoncelle.